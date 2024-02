Communities First Aktie: Da kann man nur noch staunen

Die Ffb schüttet eine Dividendenrendite von 0 % aus, was 138,87 Prozentpunkte weniger ist als der Branchendurchschnitt von 138,87 %. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht".

Die Anleger-Stimmung zu Ffb wird von unseren Redakteuren als neutral bewertet, basierend auf der Auswertung von Kommentaren und Meinungen in sozialen Medien in den letzten zwei Wochen. Die überwiegende Mehrheit der Themen rund um den Wert waren neutral, daher wird die Anleger-Stimmung insgesamt als "Neutral" eingestuft.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um festzustellen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Der RSI für Ffb liegt auf 7-Tage-Basis bei 54,55 Punkten, was auf eine "Neutral"-Bewertung hinweist. Auf 25-Tage-Basis liegt der RSI bei 40,94 Punkten, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

In der technischen Analyse verläuft die 200-Tage-Linie (GD200) der Ffb bei 67,82 USD, was zu einer Einstufung als "Gut" führt. Der Aktienkurs liegt mit 78,25 USD 15,38 Prozent über diesem Wert. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage bei 75,6 USD, was zu einem "Neutral"-Signal führt. Insgesamt ergibt sich daher eine Einstufung als "Gut" auf Basis der technischen Analyse.