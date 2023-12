CommsChoice Aktie: Nach so langer Zeit …

Anleger: Die Analyse von Aktienkursen berücksichtigt nicht nur harte Faktoren wie Bilanzdaten, sondern auch weiche Faktoren wie die Stimmung. Unsere Analysten haben die Kommentare und Befunde zu Comms in sozialen Medien betrachtet und festgestellt, dass diese überwiegend negativ waren. Auch in den letzten zwei Tagen wurden hauptsächlich negative Themen rund um Comms in den sozialen Medien diskutiert. Aus dieser Betrachtung ergibt sich die Einstufung der Aktie als "Schlecht".

Sentiment und Buzz: Veränderungen in der Stimmungslage oder der Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien geben Aufschluss über das aktuelle Bild einer Aktie. In den letzten vier Wochen konnten keine wesentlichen Veränderungen im Stimmungsbild von Comms festgestellt werden, weshalb die Aktie als "Neutral" bewertet wird. Allerdings wurde eine Zunahme in der Kommunikationsfrequenz verzeichnet, was zu einer insgesamt positiven Bewertung von "Gut" führt.

Relative Strength Index (RSI): Der RSI ermöglicht Rückschlüsse darauf, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI der letzten 7 Tage für die Comms-Aktie beträgt aktuell 50, was ein "Neutral"-Rating ergibt. Auch auf 25-Tage-Basis wird die Aktie mit einem RSI von 50 als "Neutral" bewertet. Demnach erhält die Analyse der RSIs ein insgesamt "Neutral"-Rating.

Technische Analyse: Der Kurs von Comms liegt derzeit bei 0,059 AUD und ist damit -15,71 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage entfernt, was zu einer kurzfristigen Einstufung als "Schlecht" führt. Auf Basis der vergangenen 200 Tage ergibt sich ebenfalls eine Einstufung als "Schlecht", da die Distanz zum GD200 ebenfalls bei -15,71 Prozent liegt. Insgesamt wird die Aktie aus charttechnischer Sicht für beide Zeiträume als "Schlecht" eingestuft.