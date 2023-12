Commonwealth Bank of Australia PK Aktie: Das nennen wir mal wirklich gute Nachrichten!

Die Commonwealth Bank of Australia wird derzeit als überbewertet angesehen, da ihr aktuelles KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) von 17,44 über dem Branchendurchschnitt liegt. Im Vergleich dazu beträgt der Branchendurchschnitt 12,03, was zeigt, dass die Aktie aus fundamentaler Sicht als "Schlecht" bewertet wird.

In Bezug auf die Dividendenrendite liegt die Commonwealth Bank Of Australia mit 6,44 Prozent 3,1 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 9 Prozent. Dies führt zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung und zeigt, dass die Aktie im Vergleich zu anderen Investments unrentabel ist.

In Bezug auf die technische Analyse zeigt sich jedoch ein positives Bild. Der Durchschnitt des Schlusskurses für die Commonwealth Bank Of Australia-Aktie lag in den letzten 200 Handelstagen bei 100,48 AUD. Der letzte Schlusskurs lag bei 110,6 AUD, was einer Abweichung von +10,07 Prozent entspricht. Daraus ergibt sich eine "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht, sowohl auf 200-Tage- als auch auf 50-Tage-Basis.

Der Relative Strength-Index zeigt, dass die Aktie der Commonwealth Bank Of Australia neutral eingestuft wird. Der RSI7 liegt bei 1,63, was eine "Gut"-Empfehlung ergibt, während der RSI25 bei 21,27 liegt und somit auch zu einer "Gut"-Einstufung führt. Insgesamt ergibt sich also ein "Gut"-Ranking auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

Insgesamt zeigt sich also eine gemischte Bewertung für die Commonwealth Bank Of Australia-Aktie, wobei fundamentale Kriterien zu einer negativen Bewertung führen, während die technische Analyse und der Relative Strength-Index ein eher positives Bild zeichnen.