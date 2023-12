Commonwealth Bank Of Australia-Anleger dürften mehr als glücklich sein!

Weitere Suchergebnisse zu "Commonwealth Bank":

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um festzustellen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Bei überkauften Titeln könnten kurzfristig eher Kursrücksetzer eintreten, während bei überverkauften Titeln eher Kursgewinne möglich sind. Für die Analyse ziehen wir den RSI auf 7- und 25-Tage-Basis für die Commonwealth Bank Of Australia heran. Der RSI7 liegt aktuell bei 15,74 Punkten, was darauf hindeutet, dass die Aktie überverkauft ist. Somit erhält das Wertpapier eine "Gut"-Bewertung für den 7-Tage-RSI. Der 25-Tage-RSI schwankt weniger stark im Vergleich. Auch auf 25-Tage-Basis ist die Commonwealth Bank Of Australia überverkauft (Wert: 23), weshalb die Aktie ebenfalls eine "Gut"-Bewertung für den RSI25 erhält. Insgesamt erhält das Wertpapier daher ein "Gut"-Rating in diesem Abschnitt.

Im Vergleich zu anderen Aktien aus der "Handelsbanken"-Branche erzielte die Commonwealth Bank Of Australia in den letzten 12 Monaten eine Performance von 2,79 Prozent. Im Durchschnitt sind ähnliche Aktien in dieser Branche um -1,69 Prozent gefallen, was einer Outperformance von +4,49 Prozent für die Commonwealth Bank Of Australia entspricht. Im "Finanzen"-Sektor betrug die mittlere Rendite -3,26 Prozent im letzten Jahr, wobei die Commonwealth Bank Of Australia um 6,06 Prozent über diesem Durchschnittswert lag. Die Überperformance in beiden Bereichen führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf die Dividendenrendite schüttet die Commonwealth Bank Of Australia im Vergleich zur Branche Handelsbanken eine Dividendenrendite von 6,44 % aus, was 3,05 Prozentpunkte weniger als der Branchendurchschnitt von 9,49 % ist. Dadurch wird die Dividendenrendite als niedriger eingestuft und führt zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht".

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in der Internet-Kommunikation hat sich die Stimmung für die Commonwealth Bank Of Australia in den letzten Wochen deutlich eingetrübt. Die Aktie erhält daher eine "Schlecht"-Bewertung. Die Diskussionsstärke, die die Aufmerksamkeit der Marktteilnehmer in den sozialen Medien misst, zeigt eine verringerte Aktivität für die Commonwealth Bank Of Australia in den letzten vier Wochen, was auf ein nachlassendes Interesse der Marktteilnehmer an dieser Aktie hinweist. Dadurch erhält die Aktie insgesamt eine "Schlecht"-Bewertung auf dieser Stufe.