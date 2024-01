Commonwealth Bank Of Australia Aktie: So stark, wie lange nicht mehr!

Die technische Analyse der Commonwealth Bank Of Australia zeigt, dass die 200-Tage-Linie (GD200) aktuell bei 101,02 AUD verläuft. Dies bedeutet, dass die Aktie die Einstufung "Gut" erhält, da der Aktienkurs selbst bei 113,61 AUD aus dem Handel ging und einen Abstand von +12,46 Prozent aufgebaut hat. Im Vergleich zum gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage von 103,96 AUD hat die Aktie einen positiven Abstand von +9,28 Prozent, was erneut als "Gut"-Signal bewertet wird.

Das Anleger-Sentiment ist ebenfalls positiv, da vor allem positive Meinungen in den sozialen Medien veröffentlicht wurden. Die Diskussionen konzentrierten sich in den letzten Tagen insbesondere auf die positiven Themen rund um die Commonwealth Bank Of Australia, was zu einer insgesamt "Gut"-Bewertung führt.

Im Vergleich zur Rendite von Aktien aus dem gleichen Sektor ("Finanzen") hat die Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von 13,95 Prozent erzielt, was 14,58 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Dies führt zu einer Überperformance-Bewertung und insgesamt einem "Gut"-Rating.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung zeigt, dass es in den letzten Monaten keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger gab, was zu einer neutralen Bewertung führt. Die Intensität der Diskussionen zeigt jedoch, dass das Unternehmen weniger Beachtung erfährt als zuvor, was zu einem "Schlecht"-Rating führt. Damit erhält die Commonwealth Bank Of Australia-Aktie insgesamt ein "Schlecht"-Rating.