Commonwealth Bank Of Australia Aktie: So kann es gerne weitergehen!

Die Commonwealth Bank of Australia weist derzeit eine Dividendenrendite von 6,44 Prozent auf, was 3,1 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. In der Branche der Handelsbanken beträgt die durchschnittliche Dividendenrendite 9 Prozent. Aufgrund dieses Vergleichs wird die Aktie aktuell als unrentables Investment eingestuft und von der Redaktion mit einer "Schlecht"-Bewertung versehen.

In Bezug auf fundamentale Kriterien liegt das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Commonwealth Bank of Australia bei 17,44, was über dem Branchendurchschnitt von 12,03 liegt. Diese Überbewertung führt zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien.

Die Stimmung der Anleger gegenüber der Aktie wird auch als positiv bewertet, da die Kommentare auf sozialen Plattformen größtenteils positiv sind und positive Themen in den letzten ein bis zwei Tagen aufgegriffen wurden. Daher wird die Aktie in dieser Hinsicht als "Gut" eingestuft.

Aus technischer Sicht erhält die Commonwealth Bank of Australia ebenfalls eine positive Bewertung. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 110,6 AUD, was einem Unterschied von +10,07 Prozent im Vergleich zum Durchschnitt der letzten 200 Handelstage (100,48 AUD) entspricht. Auch im Vergleich zum 50-Tages-Durchschnitt (102,46 AUD) liegt der letzte Schlusskurs mit +7,94 Prozent Abweichung im positiven Bereich. Somit wird die Aktie auch auf dieser kurzfristigeren Basis mit einem "Gut"-Rating bedacht.

Insgesamt erhält die Commonwealth Bank of Australia also eine "Gut"-Bewertung hinsichtlich der Stimmung und der einfachen Charttechnik.