Commonwealth Bank Of Australia Aktie: Lohnt sich die Aufruhr?

Weitere Suchergebnisse zu "Commonwealth Bank":

In den letzten vier Wochen wurden keine signifikanten Veränderungen in der Stimmung oder der Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien für die Aktie der Commonwealth Bank of Australia festgestellt. Daher wird die Aktie mit einem neutralen Rating bewertet. In Bezug auf den aktuellen Kurs der Aktie von 115,73 AUD ergibt sich aus charttechnischer Sicht ein gutes Signal, da der Kurs um +12,42 Prozent über dem GD200 (102,94 AUD) liegt. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, zeigt einen Kurs von 111,09 AUD, was einem Abstand von +4,18 Prozent entspricht und somit ein neutrales Signal darstellt. Zusammenfassend wird der Kurs der Aktie als "gut" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Im Vergleich zur "Handelsbanken"-Branche hat die Commonwealth Bank of Australia in den letzten 12 Monaten eine Outperformance von +9,5 Prozent erzielt, während ähnliche Aktien im Durchschnitt um -0,9 Prozent gefallen sind. Im "Finanzen"-Sektor lag die Rendite der Commonwealth Bank of Australia um 8,93 Prozent über dem Durchschnitt. Diese Überperformance führt zu einem guten Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf den Relative Strength Index (RSI) erhält die Aktie der Commonwealth Bank of Australia eine neutrale Bewertung, da weder auf 7-Tage-Basis (35,26 Punkte) noch auf 25-Tage-Basis (43,83 Punkte) eine Über- oder Unterbewertung festgestellt wurde. Somit wird die Aktie insgesamt als "neutral" für diesen Punkt der Analyse bewertet.