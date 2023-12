Commonwealth Bank Of Australia Aktie: Jubelschreie!

Weitere Suchergebnisse zu "Commonwealth Bank":

Der Aktienkurs der Commonwealth Bank Of Australia hat im vergangenen Jahr eine Rendite von 2,79 Prozent erzielt, was im Vergleich zu Aktien aus dem Finanzsektor 4,92 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Handelsbanken" beträgt -1,83 Prozent, und die Commonwealth Bank Of Australia liegt aktuell 4,62 Prozent über diesem Wert. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Gut" bewertet.

Bei der Stimmung und Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien konnte in den letzten vier Wochen eine Verschlechterung festgestellt werden. Daher wird die Aktie in diesem Bereich mit "Schlecht" bewertet, da weder eine Zunahme noch eine Abnahme der Diskussionsbeiträge festgestellt wurde.

In der technischen Analyse wird die Commonwealth Bank Of Australia auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses als "Gut" eingestuft, da der aktuelle Kurs um +10,76 Prozent über dem Trendsignal verläuft. Der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage weist ebenfalls auf eine positive Entwicklung von +7,83 Prozent hin.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Aktie der Commonwealth Bank Of Australia sowohl auf kurzfristiger als auch auf längerfristiger Basis als "überverkauft" eingestuft wird. Somit erhält die Aktie auch in diesem Bereich ein "Gut"-Rating.

Insgesamt wird die Commonwealth Bank Of Australia aufgrund der Analyse mit einem "Gut"-Rating bewertet.