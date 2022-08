Commerzbank: Das wurde aber auch Zeit!

Weitere Suchergebnisse zu "Commerzbank":

Finanztrends Video zu Commerzbank



mehr >

Starkes Signal von der Commerzbank: Wie das Geldhaus am Mittwoch bekannt gab, konnte man im zweiten Quartal endlich wieder in die Gewinnzone zurückkehren. Commerzbank: Das Geld sprudelt wieder Demnach verdiente die Commerzbank in Q2 unterm Strich 470 Millionen Euro. Zum Vergleich: Im Vorjahresquartal hatte noch ein Fehlbetrag von 527 Millionen Euro in den Büchern gestanden. Positiv: Laut Analystenkonsens, der von… Hier weiterlesen