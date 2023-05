Commerzbank: Das wahre Kurspotenzial beträgt 13,26 €

Weitere Suchergebnisse zu "Commerzbank":

Die Aktie von Commerzbank wird von Analysten als unterbewertet angesehen.

Das tatsächliche Kursziel liegt um +37,75% höher als der aktuelle Kurs.

• Am 03.05.2023 verzeichnete Commerzbank einen Rückgang von -0,21%

• Das Kursziel für Commerzbank liegt bei 13,26 €

• Das Guru-Rating bleibt unverändert bei 3,84

Commerzbank gab gestern am Markt um -0,21% nach.

In den letzten fünf Handelstagen belief sich die Verlustsumme auf -6,77% für eine volle Handelswoche.

Daher scheint derzeit eine eher pessimistische Stimmung am Markt vorherrschen.

Ob dies das Erwartungen der Bankanalysten widerspiegelt? Die Meinungen sind eindeutig.

Derzeit liegt das mittelfristige Kursziel von Commerzbank bei 13,26 €.

Im Durchschnitt meinen Bankanalysten, dass diese Aktie ein Potenzial bis zu einem Zielkurs in Höhe von 13.26 € bietet.

Wenn sie recht haben...