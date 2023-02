Commerzbank voraussichtlich mit Milliardengewinn - wieder Dividende

Weitere Suchergebnisse zu "Commerzbank":

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Commerzbank hat den für 2022 angepeilten Milliardengewinn ziemlich sicher erreicht und strebt zurück in den Dax . Um den Wiederaufstieg in die erste deutsche Börsenliga zu beschleunigen, hatte das Frankfurter Institut bereits Ende Januar Eckdaten für das abgelaufene Jahr veröffentlicht. Demnach lag der Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) bei knapp 3,4 Milliarden Euro, der Vorsteuergewinn betrug gut zwei Milliarden Euro. An diesem Donnerstag (07.00 Uhr) legt der MDax -Konzern die detaillierte Jahresbilanz vor.

Unter dem Strich hatte der Vorstand um Konzernchef Manfred Knof für 2022 einen Überschuss von mehr als einer Milliarde Euro angepeilt. Analysten rechnen im Schnitt mit rund 1,4 Milliarden Euro. 2021 war das seit der Finanzkrise teilverstaatlichte Institut nach einem Konzernumbau in die schwarzen Zahlen zurückgekehrt und hatte unter dem Strich 430 Millionen Euro verdient. Für zusätzlichen Rückenwind sorgte in den vergangenen Monaten die Zinswende im Euroraum.

Die Aktionäre sollen erstmals seit 2018 wieder eine Dividende erhalten. Der Hauptversammlung im Mai werde für das Geschäftsjahr 2022 eine Ausschüttung von 20 Cent je Aktie vorgeschlagen, hatte der Frankfurter MDax-Konzern bereits am Mittwoch mitgeteilt./ben/DP/jha