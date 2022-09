Commerzbank erwartet trotz zusätzlicher Rückstellungen bei der mBank weiterhin einen Jahresüberschuss von mehr als 1 Milliarde Euro im Jahr 2022

Weitere Suchergebnisse zu "Commerzbank":

* Polnische Tochtergesellschaft bucht zusätzliche Rückstellungen für Schweizer-Franken-Portfolio in Höhe von umgerechnet 490 Mio EUR * Operatives Ergebnis der Commerzbank in Q3 wird mit entsprechendem Betrag belastet * Bettina Orlopp: "Trotz der neuen Belastung in Polen halten wir an unserem Ergebnisziel für das Gesamtjahr 2022 fest. Die Commerzbank erwartet für das Geschäftsjahr 2022 trotz einer weiteren Ertragsbelastung bei ihrer polnischen… Hier weiterlesen