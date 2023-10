Commerzbank erwartet Umsatzsprung um 62,48% und Gewinnverdopplung im vierten Quartal

Weitere Suchergebnisse zu "Commerzbank":

In knapp vier Monaten wird die Commerzbank, mit Hauptsitz in Frankfurt am Main, ihre Quartalsbilanz für das vierte Quartal vorlegen. Aktionäre sind gespannt auf die Umsatz- und Gewinnzahlen des Unternehmens. Zudem stellt sich die Frage, wie sich die Commerzbank Aktie im Vergleich zum Vorjahr entwickeln wird.

Die Investoren müssen nicht mehr lange warten, denn in 127 Tagen präsentiert das Unternehmen seine Quartalszahlen. Die aktuelle Marktkapitalisierung der Commerzbank liegt bei 13,03 Milliarden Euro. Sowohl Aktionäre als auch Analysten sind gespannt auf das Ergebnis dieser Präsentation. Aktuell gehen Analysten davon aus, dass der Umsatz im Vergleich zum Vorquartal stark steigen wird. Im vierten Quartal 2022 konnte die Commerzbank einen Umsatz von 2,92 Milliarden Euro erzielen. Für das kommende Quartal wird ein Sprung um...