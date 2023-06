Commerzbank: Wie reagiert die Aktie auf diese News?

Weitere Suchergebnisse zu "Commerzbank":

Die Commerzbank-Aktie hat in der Sechs-Monats-Betrachtung per Saldo 21% gewonnen und kämpft aktuell mit der Kursmarke von 9,50 Euro. Wie heute bekannt wurde, legt die Commerzbank mit dem angekündigten Rückkauf eigener Aktien los: Commerzbank startet Aktienrückkauf Vom 7. Juni bis spätestens 31. Juli will der Dax-Konzern eigene Papiere im Wert von bis zu 122 Millionen Euro...