Commerzbank: Quartalszahlen-Vorschau und Kursprognose für das kommende Jahr

Commerzbank, ein Unternehmen mit Sitz in Frankfurt am Main, wird in 126 Tagen seine Quartalsbilanz für das vierte Quartal vorlegen. Aktionäre fragen sich jetzt schon, mit welchen Umsatz- und Gewinnzahlen sie rechnen können. Außerdem stellt sich die Frage, wie sich die Commerzbank-Aktie im Vergleich zum Vorjahr entwickelt hat.

Die Commerzbank-Aktie hat derzeit eine Marktkapitalisierung von 13,03 Mrd. EUR und wird bald ihre neuen Quartalszahlen veröffentlichen. Aktionäre und Analysten sind gespannt auf das Ergebnis. Derzeit gehen die Analystenhäuser davon aus, dass der Umsatz im Vergleich zum Vorquartal stark steigen wird. Im vierten Quartal 2022 betrug der Umsatz von Commerzbank noch 2,92 Mrd. EUR. Nun wird ein Anstieg um +62,48 Prozent auf 4,75 Mrd. EUR erwartet. Auch beim Gewinn wird eine Veränderung erwartet: Er soll...