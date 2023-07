Commerzbank Quartalsprognose: Erwartetes Umsatzwachstum von 41,30% und Gewinnsteigerung von 180%

Weitere Suchergebnisse zu "Commerzbank":

Demnächst wird die Commerzbank, mit Sitz in Frankfurt am Main, ihre Quartalsbilanz für das 3. Quartal vorlegen. Aktionäre und Analysten warten gespannt auf die Zahlen, um einen Einblick in den Umsatz und Gewinn des Unternehmens zu erhalten. Aber wie entwickelt sich die Commerzbank Aktie im Vergleich zum Vorjahr?

In nur 123 Tagen wird die Commerzbank ihre aktuellen Quartalszahlen präsentieren. Die aktuelle Marktkapitalisierung beträgt dabei 12,96 Mrd. EUR. Analysten gehen davon aus, dass der Umsatz im Vergleich zum Vorquartal deutlich steigen wird. Im 3.Quartal des letzten Jahres erwirtschaftete die Commerzbank einen Umsatz von 2,12 Mrd. EUR. Für das diesjährige 3.Quartal werden dagegen +41,30% Wachstum erwartet, was einem geschätzten Umsatz von 2,66 Mrd.EUR entspricht. Auch der Gewinn soll steigen und voraussichtlich um...