Commerzbank Quartalsbilanz Prognose: Erwarteter Umsatzzuwachs von 41,70% und Gewinnsteigerung

Commerzbank, mit Hauptsitz in Frankfurt am Main, wird in 53 Tagen seine Quartalsbilanz für das dritte Quartal vorlegen. Aktionäre und Analysten warten gespannt auf die Zahlen, denn die aktuellen Schätzungen deuten auf ein starkes Umsatzplus im Vergleich zum Vorquartal hin. Im dritten Quartal 2022 erzielte die Commerzbank einen Umsatz von 2,12 Milliarden Euro. Nun wird erwartet, dass der Umsatz um beeindruckende 41,70 Prozent auf 2,67 Milliarden Euro steigt. Auch der Gewinn soll sich deutlich verbessern und voraussichtlich um 213,30 Prozent auf 122,19 Millionen Euro ansteigen.

Auf Jahressicht sind die Prognosen ebenfalls positiv. Experten erwarten einen Anstieg des Umsatzes um 12,30 Prozent sowie eine Gewinnsteigerung von 41,00 Prozent auf insgesamt 4,01 Milliarden Euro. Der Gewinn pro Aktie soll sich im Vergleich zum Vorjahr...