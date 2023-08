Commerzbank Quartalsbilanz: Erwarteter Umsatzanstieg und Aktientrend im dritten Quartal

Weitere Suchergebnisse zu "Commerzbank":

In nur 90 Tagen wird die Commerzbank ihre Quartalsbilanz für das dritte Quartal bekannt geben. Anleger fragen sich, was sie in Bezug auf Umsatz- und Gewinnzahlen erwarten können. Außerdem stellt sich die Frage, wie sich die Commerzbank Aktie im Vergleich zum Vorjahr entwickelt hat.

Die aktuelle Marktkapitalisierung der Commerzbank liegt bei 13,38 Mrd. EUR. Die Aktionäre und Analysten sind gespannt auf das Ergebnis der kommenden Quartalszahlen. Denn laut aktuellen Datenanalysen wird eine starke Umsatzsteigerung im Vergleich zum Vorquartal erwartet. Im dritten Quartal 2022 betrug der Umsatz noch 2,12 Mrd. EUR, während nun mit einem Anstieg um +41,60 Prozent auf 2,67 Mrd. EUR gerechnet wird.

Auf Jahresbasis sind Analysten eher optimistisch gestimmt: Der Umsatz könnte um +11,10 Prozent steigen und der Gewinn um +36,90 Prozent...