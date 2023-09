Commerzbank: Potenzial von fast 50% - Kursziel bei 14,03 EUR

Weitere Suchergebnisse zu "Commerzbank":

Die Commerzbank-Aktie wird derzeit nach Meinung von Analysten unterbewertet. Das mittelfristige Kursziel für den Banktitel liegt bei 14,03 EUR und bietet Anlegern ein erhebliches Potenzial von fast +47%. Während jedoch einige Marktbeobachter optimistisch sind, bleibt die Stimmung aufgrund einer schwachen Entwicklung in den letzten fünf Handelstagen verhalten.

• Commerzbank: Am 26.09.2023 mit einem Minus von -0,85%

• Das mittelfristige Kursziel beträgt aktuell 14,03 EUR

• Der Anteil positiver Analystenmeinungen liegt bei +60%

Am gestrigen Handelstag fielen die Aktienkurse der Commerzbank um weitere -0,85%. Insgesamt erreichte das Minus in den vergangenen fünf Tagen eine Höhe von -4%, was pessimistische Einschätzungen am Markt widerspiegelt.

Dennoch besteht Hoffnung für Anleger: Laut sechs Analysten ist die Aktie als “starker...