Commerzbank: Potenzial von +41,01% - Kursziel bei 14,03 EUR

Die Aktie der Commerzbank ist laut Analysten unterbewertet. Das mittelfristige Kursziel liegt bei 14,03 EUR und bietet damit ein Potenzial von +41,01%. Die vergangene Woche konnte mit einem neutralen Trend abgeschlossen werden.

• Commerzbank: am 20.09.2023 mit einem Anstieg von +1,59%

• Mittelfristiges Kursziel für die Commerzbank beträgt 14,03 EUR

• 60% der Analysten sehen einen Kauf als Empfehlung

Am gestrigen Handelstag verzeichnete die Aktie der Commerzbank ein Plus von +1,59%, was zu einer wöchentlichen Steigerung um insgesamt +0,69% führte.

Aktuell wird das mittelfristige Kursziel auf genau 14,03 EUR geschätzt. Sechs Bankanalysten empfehlen den Kauf der Aktie und neun sprechen eine kaufende Empfehlung aus. Acht Experten halten sich neutral und zwei schlagen einen Verkauf vor.

