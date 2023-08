Commerzbank: Potenzial für Kursanstieg von 34,17% - Zielkurs bei 13,82 EUR

Weitere Suchergebnisse zu "Commerzbank":

Am gestrigen Handelstag verzeichnete die Aktie der Commerzbank am Finanzmarkt einen Rückgang von -3,56%. Die Performance in den letzten fünf Tagen fällt mit einem Verlust von -5,07% ebenfalls negativ aus. Diese Entwicklung war nicht vorhersehbar und lässt den Markt pessimistisch erscheinen.

Die Bankanalysten sind hingegen optimistischer gestimmt und sehen ein mittelfristiges Kursziel bei 13,82 EUR. Bei einer aktuellen Bewertung von 10,30 EUR würde sich damit ein Potential für eine Kurssteigerung um +34,17% ergeben.

6 Analysten empfehlen die Aktie als starken Kauf und weitere 9 Analysten teilen diese Auffassung mit einem “Kauf”-Rating. Mit “Halten” positionieren sich insgesamt acht Experten weitgehend neutral zur Aktie. Lediglich zwei Analysten sprechen eine Verkaufsempfehlung aus.

Insgesamt überwiegt also das positive...