Commerzbank: Potenzial für Kursanstieg um +33,07% auf 13,36 EUR

Am gestrigen Handelstag verzeichnete die Aktie der Commerzbank einen Abwärtstrend von -1,71%. In den letzten fünf Tagen ergibt sich ein Gesamtverlust von -1,08%, was eine relativ pessimistische Markteinschätzung widerspiegelt.

Aktuell liegt das mittelfristige Kursziel der Commerzbank bei 13,36 EUR. Sollten Analysten mit dieser Einschätzung Recht behalten, könnten Anleger somit ein Potential für eine Kurssteigerung von +33,07% erwarten. Allerdings teilen nicht alle Experten diese positive Meinung nach der jüngsten schwachen Entwicklung.

Zum aktuellen Zeitpunkt bewerten insgesamt 6 Analysten die Aktie als starken Kauf und weitere 9 als kaufenswert aber ohne Euphorie. Eine neutrale Bewertung vergeben hingegen 8 Experten und nur noch zwei empfehlen einen Verkauf.

Daher ergibt sich immerhin noch ein Anteil von +60,00%...