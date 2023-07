Commerzbank: Potenzial für Kursanstieg um +27,30% auf 13,36 EUR

Weitere Suchergebnisse zu "Commerzbank":

Die Aktie von Commerzbank hat in den letzten fünf Handelstagen ein Plus von +3,60% verzeichnet und am gestrigen Tag eine Kursentwicklung von +1,89%. Die Analysten sind der Meinung, dass die Aktie aktuell unterbewertet ist und das wahre Kursziel bei 13,36 EUR liegt.

• Commerzbank legt am Finanzmarkt um +1,89% zu

• Das mittelfristige Kursziel beträgt 13,36 EUR

• 6 Analysten empfehlen die Aktie als starken Kauf

Aktuell setzen sechs Analysten auf einen starken Kauf. Neun Experten sehen die Commerzbank optimistisch aber nicht euphorisch und bewerten sie mit “Kauf”. Acht weitere Experten haben sich neutral positioniert und geben ein “halten” Rating ab. Lediglich zwei Analysten raten zum Verkauf. Damit sind immerhin noch etwa +60% der Bankanalysten positiv gestimmt.

Das Guru-Rating bleibt unverändert bei 3,76.