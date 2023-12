Commerzbank PK Aktie: Da bleibt Ihnen die Spucke weg!

Die Commerzbank-Aktie verzeichnet derzeit einen Kurs von 10,855 EUR, was einem Abstand von +5,9 Prozent vom GD200 (10,25 EUR) entspricht. Dies wird charttechnisch als "Gut"-Signal bewertet. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, liegt bei 10,67 EUR, was einem Abstand von +1,73 Prozent entspricht und somit ein "Neutral"-Signal für den Aktienkurs bedeutet. Insgesamt wird der Kurs der Commerzbank-Aktie als "Gut" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Die Stimmung der Anleger in den Diskussionsforen und sozialen Medien bezüglich der Commerzbank ist insgesamt positiv. Trotz einiger negativer Themen in den Diskussionen, wird die Einschätzung als "Neutral" bewertet. Die Auswertung von Handelssignalen aus den sozialen Medien ergibt 0 Schlecht- und 2 Gut-Signale, was insgesamt zu einer "Gut" Empfehlung führt.

Das langfristige Stimmungsbild unter Investoren und Nutzern im Internet zeigt eine mittlere Aktivität in Bezug auf die Anzahl der Beiträge. Die Rate der Stimmungsänderung für Commerzbank weist eine negative Veränderung auf, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt.

Der Relative Strength-Index (RSI) der Commerzbank weist einen Wert von 80,7 auf, was als "Schlecht" eingestuft wird. Der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, deutet auf eine "Neutral"-Einschätzung hin. Insgesamt ergibt sich somit eine Gesamteinschätzung auf "Schlecht" basierend auf dem RSI.

Insgesamt zeigen die verschiedenen Analysefaktoren gemischte Signale in Bezug auf die Commerzbank-Aktie, wobei sowohl positive als auch negative Aspekte berücksichtigt werden müssen.

