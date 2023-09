Commerzbank: Kursziel von 14,03 EUR prognostiziert

Weitere Suchergebnisse zu "Commerzbank":

Commerzbank hat gestern am Markt eine positive Entwicklung hingelegt und zwar um +0,62%. In den letzten fünf Handelstagen betrug die Summe der Ergebnisse +0,20%, was darauf hindeutet, dass derzeit eine relativ neutrale Stimmung herrscht. Allerdings sind Analysten anderer Meinung und glauben an ein mittelfristiges Kursziel von 14,03 Euro für Commerzbank-Aktien mit einem Potenzial von +43,25%.

• Am 19.09.2023 stieg der Aktienkurs um +0,62%

• Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 14,03 EUR

• Der Guru-Rating-Wert ist nun auf 3,76 gesunken

Laut sechs Analysten ist es ein guter Zeitpunkt zum Kauf der Aktie während neun weitere das Rating “Kauf” vergeben haben – eher optimistisch als euphorisch. Acht Experten halten die Bewertung “Halten”, während zwei andere immer noch davon überzeugt sind sie zu verkaufen.

Insgesamt...