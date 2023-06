Commerzbank: Kursziel von 13,26 EUR - ein Potenzial von +31,42%

Weitere Suchergebnisse zu "Commerzbank":

Die Aktie der Commerzbank wird nach Ansicht von Analysten derzeit nicht angemessen bewertet. Das wahre Kursziel liegt bei 13,26 EUR und bietet Investoren ein Kurspotenzial in Höhe von +31,42%. Die jüngste positive Trendentwicklung lässt jedoch einige Analysten an dieser Einschätzung zweifeln.

• Am 13.06.2023 stieg die Commerzbank-Aktie um +1,80%

• Der Durchschnitt der Bankanalysten sieht das mittelfristige Kursziel bei 13,26 EUR

• Das Guru-Rating bleibt unverändert bei 3,76

Am gestrigen Tag konnte die Commerzbank-Aktie am Finanzmarkt einen Anstieg um +1,80% verzeichnen. Damit hat sich das Ergebnis der letzten fünf Handelstage auf insgesamt +2,71% erhöht und signalisiert eine relativ optimistische Stimmung am Markt.

Aktuell sehen sechs Analysten die Aktie als starken Kauf an. Weitere neun Experten beurteilen sie optimistisch...