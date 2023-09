Commerzbank: Kursziel liegt bei 14,03 EUR - Potenzial von +48,00%

Weitere Suchergebnisse zu "Commerzbank":

Gestern hat Commerzbank am Finanzmarkt ein Plus von +1,98% hingelegt. In den vergangenen fünf Handelstagen ergab sich jedoch eine negative Entwicklung von -1,31%. Die Analysten in den Bankhäusern hatten diese Entwicklung nicht erwartet und die Stimmung ist dementsprechend eindeutig.

Die Commerzbank-Aktie wird derzeit von sechs Analysten als starker Kauf eingestuft. Neun weitere sehen das Papier optimistisch und empfehlen einen Kauf. Acht Experten setzen auf “halten”. Lediglich zwei raten aktuell zum Verkauf der Aktie. Somit sind insgesamt +60,00% aller Analysten noch immer optimistisch gestimmt.

Das mittelfristige Kursziel für Commerzbank-Aktien liegt nach Meinung der Bankanalysten bei 14,03 EUR mit einem Kurspotenzial von +48,00%. Das bewährte Trend-Indikator “Guru-Rating” steht nun bei 3,76 (vorheriges Rating ebenfalls...