Commerzbank: Kursziel bei 14,69 EUR – Potenzial von +41,73%

Weitere Suchergebnisse zu "Commerzbank":

Die Commerzbank-Aktie wird derzeit von Analysten als unterbewertet eingestuft. Das mittelfristige Kursziel liegt bei 14,69 EUR und bietet damit ein Potenzial von +41,73%. In den vergangenen fünf Handelstagen verzeichnete die Aktie jedoch einen negativen Trend.

Am gestrigen Tag legte die Commerzbank-Aktie um +1,62% zu. Dennoch befindet sich das Papier in einem Abwärtstrend und verlor in den letzten fünf Handelstagen -1,43%.

Aktuell raten sechs Analysten zum Kauf der Aktie und weitere neun Experten sind optimistisch gestimmt und empfehlen sie als “Kauf”. Hingegen bewerten zwei Analysten sie mit “Verkauf” und neun Experten halten ihre Bewertung neutral.

Das Guru-Rating bleibt unverändert auf dem Wert 3,73.