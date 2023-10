Commerzbank: Kursziel bei 14,03 EUR - Analysten sehen Potenzial von +30%

Weitere Suchergebnisse zu "Commerzbank":

Am gestrigen Tag verzeichnete die Aktie der Commerzbank am Finanzmarkt einen Aufschwung von +11,08%. Innerhalb einer vollständigen Handelswoche belaufen sich die Resultate auf ein optimistisches Plus von +12,00%. Die Stimmung im Markt ist entsprechend positiv. So auch unter den Bankanalysten.

Das mittelfristige Kursziel für die Commerzbank-Aktie liegt aktuell bei 14,03 EUR. Sollten sich diese Prognosen bewahrheiten, ergibt sich ein erhebliches Potenzial in Höhe von +30,03%.

6 Analysten sprechen dabei eine klare Kaufempfehlung aus und weitere 9 Experten setzen das Rating auf “Kauf”. Eine neutrale Bewertung erhält das Unternehmen hingegen von 8 Fachleuten. Lediglich zwei Analysten empfinden den Verkauf der Aktien als sinnvoll.

Guru-Rating ALT wird abgelöst durch Guru-Rating NEU mit einem Wert von 3,76 Punkten. Der Anteil an...