Commerzbank: Kurspotenzial von +44,02%

Die Commerzbank-Aktie ist derzeit nach Ansicht vieler Analysten unterbewertet. Das mittelfristige Kursziel liegt bei 14,69 EUR und bietet damit ein Potenzial von +44,02% im Vergleich zum aktuellen Kurs.

• Am 05.10.2023 legte die Aktie um +0,49% zu

• Guru-Rating bleibt unverändert bei 3,73

Mit einem Anstieg um +0,49% am gestrigen Tag hat sich die Commerzbank etwas stabilisiert. In den vergangenen fünf Handelstagen gab es jedoch einen Verlust von -5,47%, was auf eine pessimistische Stimmung am Markt hindeutet.

Trotzdem sind viele Bankanalysten optimistisch gestimmt und sehen in der Aktie ein starkes Kaufsignal oder empfehlen zumindest den Erhalt (“halten”). Nur zwei Analysten sprechen sich für einen Verkauf aus.

Das “Guru-Rating”, das als Trend-Indikator gilt und zuvor als “Guru-Rating ALT” angezeigt wurde, bestätigt diese...