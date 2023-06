Commerzbank: Kurspotenzial von +39,52%

Weitere Suchergebnisse zu "Commerzbank":

Die Aktie der Commerzbank hat nach Ansicht von Analysten noch erhebliches Potenzial. Das wahre Kursziel beträgt 13,26 EUR, was einem Anstieg um +39,52% entspricht.

• Commerzbank verzeichnet am 05.06.2023 ein Minus von -0,75%

• Bankanalysten sehen mittelfristiges Kursziel bei 13,26 EUR

• Guru-Rating bleibt unverändert bei 3,76

Am gestrigen Handelstag verlor die Aktie der Commerzbank an Wert (-0,75%). Insgesamt betrug das Plus für die vergangene Woche jedoch +0.98%. Derzeit scheint der Markt also neutral zu sein.

Obwohl einige Analysten mit dieser Entwicklung gerechnet haben dürften, ist die Stimmung jedenfalls eindeutig positiv.

Das aktuelle mittelfristige Kursziel für die Commerzbank-Aktie liegt bei 13,26 EUR. Die durchschnittliche Meinung der Bankanalysten besagt somit eine mögliche Steigerung des Aktienkurses um bis zu...