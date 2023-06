Commerzbank: Kurspotenzial von +37,84%

Weitere Suchergebnisse zu "Commerzbank":

Die gestrige Kursentwicklung der Commerzbank-Aktie am Finanzmarkt verlief mit -5,92% eher negativ. In den vergangenen fünf Handelstagen ergibt sich eine Abwärtsbewegung von -6,01%. Die Bankanalysten sind jedoch optimistischer und sehen ein mittelfristiges Kursziel in Höhe von 13,26 EUR. Damit eröffnet die Aktie Investoren ein Kurspotenzial von +37,84%, falls die Analysten Recht behalten.

• Gestern: Commerzbank-Kurseinbruch um -5,92%

• Mittelfristiges Kursziel bei 13,26 EUR

• Anteil der optimistischen Analysten liegt bei +60%

Aktuell bewerten sechs Bankanalysten die Aktie als starken Kauf und neun weitere als Kauf. Acht Experten ordnen sie als “halten” ein und lediglich zwei sprechen sich für einen Verkauf aus. Das Guru-Rating bleibt unverändert bei 3,76.

Obwohl die jüngste Entwicklung eher pessimistisch erscheint, zeigt das...