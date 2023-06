Commerzbank: Kurspotenzial von +29,37% erwartet - Aktie unterbewertet

Weitere Suchergebnisse zu "Commerzbank":

Die Commerzbank-Aktie wird derzeit nicht richtig bewertet und weist laut Analysten ein mittelfristiges Kursziel von 13,26 EUR auf. Sollten die Experten Recht behalten, ergibt sich daraus ein Kurspotenzial von +29,37%. Am gestrigen Handelstag legte die Aktie um +1,28% zu und verzeichnet damit eine positive Entwicklung in den letzten fünf Handelstagen mit einem Plus von insgesamt +3,41%.

• Commerzbank: Kursschwankung am 16.06.2023 bei +1,28%

• Durchschnittliches Rating (Guru-Rating): 3,76

• Anteil optimistischer Analysten: +60%

Während einige Bankanalysten die Aktie als “Kauf” oder “starker Kauf” empfehlen und damit positiv gestimmt sind, halten andere Experten eine neutrale Position (“halten”) oder raten sogar zum Verkauf (“Verkauf”). Insgesamt liegt jedoch der Anteil der optimistischen Analysten bei beachtlichen +60%. Das...