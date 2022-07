Commerzbank: Jetzt entscheidet sich die weitere Kursrichtung!

Weitere Suchergebnisse zu "Commerzbank":

Finanztrends Video zu Commerzbank



mehr >

Nach einem weiteren, rund sechs Wochen dauernden Abschwung geht es für die Commerzbank-Aktie seit Mitte Juli wieder in nördlicher Richtung. Nachdem der Kurs in der vergangenen Woche unter dem Strich 6,7 Prozent zulegen konnte, ging es in dieser Woche immerhin um 5,4 Prozent aufwärts. Nun stellen sich den Käufern aber gleich drei markante Widerstände in den Weg. Die 50-Tage-Linie (EMA50),… Hier weiterlesen