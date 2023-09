Commerzbank: Erwarteter Umsatzsprung und Gewinnsteigerung in der Q3 Bilanz - Analysten Prognosen

Weitere Suchergebnisse zu "Commerzbank":

Commerzbank, das deutsche Unternehmen mit Hauptsitz in Frankfurt am Main, wird in 56 Tagen seine Quartalsbilanz für das dritte Quartal veröffentlichen. Aktionäre sind gespannt auf die Umsatz- und Gewinnzahlen sowie die Entwicklung der Commerzbank-Aktie im Vergleich zum Vorjahr.

Mit einer aktuellen Marktkapitalisierung von 11,53 Mrd. EUR rückt der Termin der Vorstellung der Quartalszahlen näher. Analysten gehen davon aus, dass Commerzbank im Vergleich zum Vorquartal einen starken Anstieg des Umsatzes verzeichnen wird. Während das Unternehmen im dritten Quartal 2022 einen Umsatz von 2,12 Mrd. EUR erzielte, wird nun mit einem Sprung um +41,70 Prozent auf 2,67 Mrd. EUR gerechnet. Auch der Gewinn soll voraussichtlich um +213,30% steigen und sich auf 122,19 Mio. EUR belaufen.

Der Ausblick auf das Gesamtjahr zeigt laut Analysten...