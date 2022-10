Commerzbank: Darum ist die Aktie kein Kauf ...

Weitere Suchergebnisse zu "Commerzbank":

Finanztrends Video zu Commerzbank



mehr >

Die Commerzbank-Aktie konnte in den vergangenen sechs Monaten um rund 18% gewinnen und kämpft aktuell mit der Kursmarke von 8,00 Euro. Was macht das Papier langfristig an der Börse? Commerzbank-Aktie im Fokus Anleger verloren mit Commerzbank-Aktien seit 2012 insgesamt -30,6% ihres eingesetzten Kapitals. Damit beläuft sich der jährliche Kursverlust auf durchschnittlich -3,6%....