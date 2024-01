Commerzbank im Check!

Weitere Suchergebnisse zu "CVS Health":

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist eine wichtige Kennzahl zur Beurteilung der Ertragskraft und -entwicklung eines Unternehmens im Vergleich zu einem oder mehreren anderen. Bei Commerzbank beträgt das aktuelle KGV 6, während vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Handelsbanken" im Durchschnitt ein KGV von 12 aufweisen. Aus fundamentalen Gesichtspunkten betrachtet ist die Aktie von Commerzbank daher Stand heute unterbewertet, was ihr eine "Gut"-Einschätzung einbringt.

Ein weiterer Indikator ist der Relative Strength Index (RSI), der die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen indiziert. Der RSI der Commerzbank liegt bei 23,66, was darauf hindeutet, dass die Aktie als überverkauft betrachtet wird. In der Kategorie "RSI25", die den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich der RSI für die Commerzbank bei 47, was auf eine weder überkaufte noch -verkaufte Situation hindeutet und somit eine "Neutral"-Bewertung erhält.

In Bezug auf die Aktienkurs-Performance hat die Commerzbank in den vergangenen 12 Monaten eine Outperformance von +21,42 Prozent im Branchenvergleich erzielt, wobei ähnliche Aktien aus der "Handelsbanken"-Branche im Durchschnitt um 9,45 Prozent gestiegen sind. Auch im Vergleich zum "Finanzen"-Sektor lag die Performance der Commerzbank mit einer Überperformance von 17,54 Prozent über dem Durchschnittswert von 13,34 Prozent. Aufgrund dieser Überperformance in beiden Bereichen erhält die Commerzbank in der Kategorie Branchenvergleich Aktienkurs eine "Gut"-Bewertung.

Die weichen Faktoren, wie die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz, spielen ebenfalls eine Rolle bei der Einschätzung einer Aktie. In diesem Kontext zeigt die Diskussionsintensität der Aktie von Commerzbank die übliche Aktivität im Netz, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung hingegen erfuhr in diesem Zeitraum eine negative Änderung, was zu einer Gesamtbewertung der Commerzbank als "Schlecht"-Wert führt.

