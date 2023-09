Commerzbank: Analysten sehen großes Kurspotenzial - 14,03 EUR

Weitere Suchergebnisse zu "Commerzbank":

Die Commerzbank-Aktie wird von Experten derzeit als unterbewertet betrachtet. Das mittelfristige Kursziel liegt bei 14,03 EUR, was Investoren ein Potenzial von +40,30% eröffnen würde.

• Am 21.09.2023 legte die Aktie um +0,50% zu

• Guru-Rating klettert auf 3,76 nach zuvor ebenfalls 3,76

Am gestrigen Handelstag stieg der Kurs um +0,50%, wodurch sich das Plus in den vergangenen fünf Handelstagen auf +1,28% summierte und eine optimistische Stimmung am Markt herrscht.

Von insgesamt 25 analysierenden Bankexperten sprechen sich sechs für einen starken Kauf aus und weitere neun empfehlen den Kauf der Aktie. Acht Experten halten sie für neutral und nur zwei raten zum Verkauf. Insgesamt sind also etwa drei Fünftel (60%) der Analysten noch immer optimistisch gestimmt.

Dieser positive Trend spiegelt sich auch im “Guru-Rating” wider:...