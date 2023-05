Commerzbank: Analysten sehen großes Kurspotenzial - 13,26 EUR als Kursziel

Weitere Suchergebnisse zu "Commerzbank":

Die Aktie von Commerzbank hat in den letzten fünf Handelstagen an Wert verloren. Gestern fiel der Kurs um weitere -1,35%, was zu einem Gesamtverlust von -3,04% führte. Trotzdem sind Bankanalysten der Meinung, dass die Aktie mittelfristig deutlich höhere Kurse erreichen könnte.

• Commerzbank: Verliert innerhalb einer Woche um -3,04%

• Das mittelfristige Kursziel liegt bei 13,26 EUR

• +60% der Analysten empfehlen einen Kauf

Laut Durchschnittsbewertung haben sechs Experten ein starkes Kaufsignal für die Aktie ausgesprochen und neun weitere haben sie mit “Kauf” bewertet. Zehn Analysten empfehlen das Halten der Aktien.

Das durchschnittliche Guru-Rating ist nun bei 3,84 und bleibt damit unverändert.

Das aktuelle Zielkursniveau für Commerzbank beträgt laut Analyseberichten 13,26 EUR. Wenn dieses Ziel erreicht wird, würde es eine...