Commerzbank: Analysten sehen Kursziel bei 14,03 EUR

Weitere Suchergebnisse zu "Commerzbank":

Die Commerzbank-Aktie ist nach Einschätzung von Analysten momentan unterbewertet. Das mittelfristige Kursziel liegt bei 14,03 EUR und somit rund +50,93% über dem aktuellen Kurs.

Am gestrigen Handelstag konnte die Commerzbank-Aktie eine positive Entwicklung verzeichnen und stieg um +1,82%. In den vergangenen fünf Tagen lag das Ergebnis jedoch bei -9,13%, was auf eine pessimistische Marktstimmung hindeutet.

Aktuell empfehlen sechs Bankanalysten den Kauf der Aktie. Neun Experten bewerten sie als optimistisch und acht halten ihre Position neutral. Lediglich zwei Analysten raten zum Verkauf. Somit sind noch immer +60,00% der Meinung, dass sich ein Investment lohnt.

Dieses positive Bild wird durch das Guru-Rating bestätigt, welches nun bei 3,76 liegt (vorher “Guru-Rating ALT”).