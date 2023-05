Commerzbank: Analysten sehen Kursziel bei 13,26 €

Weitere Suchergebnisse zu "Commerzbank":

Die Aktie der Commerzbank hat in den letzten fünf Handelstagen einen deutlichen Kursverlust von -6,67% verzeichnet. Am gestrigen Tag fiel die Aktie um weitere -4,16%. Die Stimmung am Markt ist daher derzeit eher pessimistisch.

Das Kursziel für die Commerzbank-Aktie liegt nach Meinung von Bankanalysten bei 13,26 €. Wird das Kursziel erreicht, würde dies ein mögliches Risiko von -27,25% für Investoren bedeuten. Allerdings teilen nicht alle Analysten diese Einschätzung und halten die Aktie weiterhin für interessant.

Insgesamt bewerten 60,00% aller Analysten die Commerzbank als Kauf oder starken Kauf. Das Guru-Rating liegt unverändert bei 3,84.