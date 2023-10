Commerzbank: Analysten sehen Kurspotenzial von +43,53% - Zielkurs bei 14,69 EUR

Weitere Suchergebnisse zu "Commerzbank":

Die Commerzbank-Aktie wird nach Meinung der Bankanalysten aktuell unterbewertet. Das durchschnittliche mittelfristige Kursziel liegt bei 14,69 EUR. Sollte sich die Aktie tatsächlich auf dieses Niveau entwickeln, eröffnet sich ein Potenzial von +43,53%. Allerdings teilen nicht alle Experten diese positive Einschätzung.

• Commerzbank verzeichnet am Finanzmarkt eine Kursentwicklung von -1,25%

• Durchschnittliches Guru-Rating bleibt unverändert bei 3,73

• Derzeit halten oder kaufen insgesamt 15 Analysten die Aktie

Gestern verlor die Commerzbank-Aktie am Finanzmarkt 1,25%. In den vergangenen fünf Handelstagen ergibt dies eine Gesamtbilanz von neutraler Performance mit einem Plus/Minus-Verhältnis von null Prozent. Die Stimmung an den Märkten scheint demnach momentan ausgeglichen zu sein.

Betrachtet man das Vertrauen der Anleger in...