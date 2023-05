Commerzbank: Analysten sehen Kurspotential von +42,70%

Weitere Suchergebnisse zu "Commerzbank":

Commerzbank konnte gestern das Vertrauen der Anleger nicht gewinnen und verzeichnete an der Börse ein Minus von -3,47%. Insgesamt beträgt der Verlust in den letzten fünf Handelstagen sogar -11,34%. Dies spiegelt die momentane pessimistische Stimmung am Markt wider.

Dennoch sind Bankanalysten optimistisch bezüglich Commerzbanks mittelfristigem Potential. Das aktuelle Kursziel liegt bei 13,26 EUR. Sollte dies eintreffen, eröffnet sich für Investoren ein Kursrisiko in Höhe von +42,70%.

Unter den Analysten herrscht eine breite Meinungsdiversität bezüglich Commerzbanks Aktienwert. So setzen beispielsweise 6 Experten auf einen starken Kauf und 9 weitere vergeben das Rating “Kauf”. Weitgehend neutral positionieren sich insgesamt 10 weitere Analysten mit einer Bewertung von “halten”. Keiner der befragten Experten stuft die Aktie als...