Commerzbank: Analysten sehen +32,34% Kurspotenzial – Aktie unterbewertet

Die Commerzbank-Aktie ist nach Ansicht von Bankanalysten derzeit nicht korrekt bewertet. Das mittelfristige Kursziel liegt bei 13,26 EUR, was einem Potenzial von +32,34% entspricht.

• Am gestrigen Tag legte die Aktie um +1,36% zu

• Der aktuelle Guru-Rating beträgt 3,84 nach vorherigem Wert 3,84

In den vergangenen fünf Handelstagen stieg der Kurs um insgesamt +1,13%. Die Stimmung am Markt scheint also relativ optimistisch zu sein.

Obwohl einige Analysten die jüngste Kursentwicklung positiv sehen und das Rating “Kauf” vergeben haben (insgesamt 15), gibt es auch Stimmen mit einer neutraleren Haltung (“halten”, insgesamt 10). Dennoch bleibt ein Anteil von ca. 60% an Analysten übrig, welche die Aktie als kaufenswert empfehlen.

Das Guru-Rating-Tool bestätigt diese Einschätzungen ebenfalls durch eine verbesserte Bewertung auf...