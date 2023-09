Commerzbank: Analysten erwarten Kursanstieg - Ziel bei 14,03 EUR

Weitere Suchergebnisse zu "Commerzbank":

Die Commerzbank-Aktie wird von Analysten aktuell als unterbewertet angesehen. Das mittelfristige Kursziel liegt bei 14,03 EUR, was einem Potential von +38,91% entspricht.

• Commerzbank-Aktie mit leichtem Verlust (-0,49%) am Finanzmarkt

• Durchschnittliches Guru-Rating beträgt nun 3,76 nach zuvor gleicher Wertung

Am gestrigen Handelstag verzeichnete die Aktie der Commerzbank einen leichten Verlust von -0,49%. In der letzten Woche belief sich das Minus auf insgesamt -0,83%, was eine neutrale Stimmungslage widerspiegelt.

Die Bewertungen durch Bankanalysten fallen hingegen positiv aus: Im Durchschnitt sehen sie ein Potenzial bis zum genannten Kursziel und empfehlen den Kauf oder Halten der Aktie. Nur zwei Analysten sprechen sich für einen Verkauf aus. Demnach halten rund +60% der Experten die Aktie für attraktiv.

Zuletzt lag das...