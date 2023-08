Commerzbank: Aktuelle Bewertung irrtümlich zu niedrig - 13,82 EUR als wahres Kursziel

Weitere Suchergebnisse zu "Commerzbank":

Nach Ansicht der Analysten wird die Commerzbank-Aktie momentan nicht korrekt bewertet. Das reale Kursziel liegt um +33,72% über dem aktuellen Wert.

• Am 29.08.2023 stieg der Aktienkurs von Commerzbank um +1,47%

• Das aktuelle Kursziel für Commerzbank beträgt 13,82 EUR

• Der Guru-Rating-Wert von Commerzbank hat sich auf 3,76 von vorherigen 3,76 verbessert

Am gestrigen Tag verzeichnete der Finanzmarkt bei Commerzbank eine Zunahme des Aktienkurses um +1,47%. Die Ergebnisse aus den letzten fünf Handelstagen – also einer vollständigen Woche – summieren sich somit auf einen Anstieg von +3,25%. Daher scheint es im Moment relativ optimistisch am Markt zuzugehen.

Ob solch eine Entwicklung von den Analysten in den Bankhäusern erwartet wurde? Die Stimmung ist jedenfalls eindeutig.

Das mittelfristige Kursziel für die Aktie der...