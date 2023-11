Commerzbank Aktienprognose: Quartalszahlen deuten auf deutliches Umsatzplus und Gewinnanstieg hin

Weitere Suchergebnisse zu "Commerzbank":

In knapp drei Monaten wird die Commerzbank, ein Unternehmen mit Sitz in Frankfurt am Main, ihre Quartalszahlen für das vierte Quartal bekannt geben. Was können Aktionäre in Bezug auf Umsatz- und Gewinnzahlen erwarten? Und wie entwickelt sich die Commerzbank-Aktie im Vergleich zum vergangenen Jahr?

In 86 Tagen wird die Commerzbank-Aktie mit einer aktuellen Marktkapitalisierung von 13,03 Mrd. EUR ihre neuen Quartalsergebnisse veröffentlichen. Aktionäre und Analysten sind gespannt auf das Ergebnis. Laut aktuellen Datenanalysen rechnen Analystenhäuser mit einem deutlichen Umsatzplus im Vergleich zum vorherigen Quartal. Im vierten Quartal 2022 erzielte die Commerzbank einen Umsatz von 2,92 Mrd. EUR, nun wird ein Anstieg um +62,48 Prozent auf 4,75 Mrd. EUR erwartet. Auch der Gewinn soll sich voraussichtlich um +100,00% erhöhen und auf 944 Mio. EUR steigen.

Analysten sind optimistisch für das kommende Jahr: Der Umsatz soll um +62,48 Prozent ansteigen und der Gewinn um +100 Prozent auf 2,56 Mrd. EUR steigenfallen.

Der Gewinn bleibt weiterhin positiv und dürfte sich im Vergleich zum Vorjahr um +100 Prozent auf 2,56 Mrd. EUR verändern (Vorjahr: 1,28 Mrd.

Einige Aktionäre greifen die Quartalsschätzungen bereits vorab auf. In den letzten 30 Tagen ist der Kurs um +10,58% gestiegen.

Analysten schätzen ein, dass der Aktienkurs in einem Zeitraum von 12 Monaten bei 13,80 EUR liegen wird. Das würde einen Gewinn von +23,38% basierend auf dem aktuellen Kurs bedeuten. Anleger, die jetzt einsteigen möchten, können gemäß den Expertenschätzungen mit einem Gewinn von +23,38% innerhalb eines Jahres rechnen.

Die Charttechnik zeigt einen stark positiven Kurstrend bei der Commerzbank-Aktie und es ist kein Widerstand durch den gleitenden Durchschnitt (50) erkennbar.

