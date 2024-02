Commerzbank Aktie: Das wird noch ein spannendes Thema!

Weitere Suchergebnisse zu "Commerzbank":

Die Commerzbank-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen Durchschnittsschlusskurs von 10,39 EUR verzeichnet, während der aktuelle Schlusskurs bei 10,565 EUR liegt. Dies entspricht einer Abweichung von +1,68 Prozent und wird daher charttechnisch als "Neutral" bewertet. Ebenso liegt der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage bei 11 EUR, und der letzte Schlusskurs weicht um -3,95 Prozent ab, was erneut zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Commerzbank-Aktie daher eine "Neutral"-Bewertung auf Basis der einfachen Charttechnik.

In Bezug auf die Dividende weist die Commerzbank-Aktie eine Rendite von 1,79 % auf, was 2,82 Prozentpunkte weniger als der Branchendurchschnitt von 4,61 % ist. Demnach wird der Ertrag als niedrig eingestuft.

Im fundamentalen Bereich wird die Aktie der Commerzbank mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 7,23 bewertet, was 44 Prozent niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 12,84. Diese Kennzahl deutet auf eine Unterbewertung hin, was zu einer positiven Einschätzung im Rahmen der fundamentalen Analyse führt.

Betrachtet man den Aktienkurs im Branchenvergleich, so hat die Commerzbank-Aktie in den letzten Jahr eine Rendite von 18,6 Prozent erzielt, was 6,85 Prozent über dem Durchschnitt für Aktien aus dem Finanzsektor liegt. Im Vergleich zur Branche "Handelsbanken" liegt die jährliche Rendite für Commerzbank um 10,85 Prozent höher als der Durchschnitt. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit "Gut" bewertet.

