Commerzbank Aktie: Das war abzusehen!

Die Commerzbank schüttet derzeit niedrigere Dividenden aus als der Durchschnitt der Branche Handelsbanken. Mit einer Differenz von 2,7 Prozentpunkten (1,97 % gegenüber 4,67 %) erhält die Dividendenpolitik der Aktie die Einstufung "Schlecht".

In Bezug auf die technische Analyse zeigt der aktuelle Kurs der Commerzbank von 10,78 EUR eine Entfernung von +5,38 Prozent vom GD200 (10,23 EUR), was aus charttechnischer Sicht ein "Gut"-Signal darstellt. Im Gegensatz dazu weist der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen beziffert, einen Kurs von 10,72 EUR auf, was auf ein "Neutral"-Signal hindeutet. Insgesamt wird der Kurs der Commerzbank-Aktie als "Gut" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Der Relative Strength Index (RSI) deutet darauf hin, dass die Commerzbank-Aktie überverkauft ist, mit einem RSI-Wert von 27 für die letzten 7 Tage. Bezogen auf die letzten 25 Handelstage wird das Wertpapier als "Neutral" eingestuft. Insgesamt erhält die Analyse der RSIs der Commerzbank ein "Gut"-Rating.

Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien war in den vergangenen zwei Wochen überwiegend negativ, und es wurden 4 Schlecht-Signale herausgefiltert. Dies führt zu einer Gesamteinstufung der Anleger-Stimmung als "Schlecht".

Insgesamt zeigen die Analysen der Dividendenpolitik, der technischen Analyse und der Anleger-Stimmung, dass die Commerzbank derzeit aufgrund verschiedener Faktoren eher negativ bewertet wird.

