Commerzbank Aktie: Ein wahrer Champion!

Weitere Suchergebnisse zu "Commerzbank":

Der Relative Strength Index (RSI) betrachtet das Verhältnis von Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Aktienkurses im Zeitverlauf. Für die Commerzbank liegt der RSI-Wert aktuell bei 42,28, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Daher wird die Einstufung für dieses Signal als "Neutral" betrachtet. Bei einer Ausdehnung der relativen Bewegung auf 25 Tage ergibt sich ein RSI-Wert von 43, was ebenfalls als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt wird die Aktie daher auf Basis des RSI mit "Neutral" bewertet.

Im Branchenvergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Finanzsektor liegt die Commerzbank mit einer Rendite von -3,52 Prozent mehr als 9 Prozent unter dem Durchschnitt. Die Branche "Handelsbanken" hat in den letzten 12 Monaten eine mittlere Rendite von 5,12 Prozent erzielt, wobei die Commerzbank mit 8,64 Prozent deutlich darunter liegt. Aufgrund dieser Entwicklung im vergangenen Jahr erhält die Aktie ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen überwiegend positiv. Acht Tage waren von positiven Themen geprägt, während an zwei Tagen negative Kommunikation überwog. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen haben sich die Anleger verstärkt über positive Themen in Bezug auf die Commerzbank unterhalten. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung der Aktie. Statistische Auswertungen auf Basis großer historischer Datenmengen ergaben in den letzten zwei Wochen einen Überhang von Verkaufssignalen. Es gab 2 "Schlecht"-Signale (bei 0 "Gut"-Signal) auf Basis der Kommunikation, was zu einer "Schlecht"-Bewertung dieses Kriteriums führt. Zusammengefasst ergibt sich dadurch für das Anleger-Sentiment eine "Gut"-Einschätzung.

Starke positive oder negative Ausschläge in der Internet-Kommunikation lassen sich mit unserer Analyse präzise und frühzeitig erkennen. Die Stimmung für die Commerzbank hat sich in den letzten Wochen jedoch kaum verändert, daher erhält die Aktie von uns eine "Neutral"-Bewertung. Die Diskussionsstärke misst die Aufmerksamkeit der Marktteilnehmer in den sozialen Medien. Unsere Programme haben in den letzten vier Wochen eine erhöhte Aktivität gemessen, was auf ein gestiegenes Interesse der Marktteilnehmer für diese Aktie hinweist. Dafür bekommt die Commerzbank eine "Gut"-Bewertung. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit "Gut" bewertet.

Kaufen, halten oder verkaufen – Ihre Commerzbank-Analyse vom 10.03. liefert die Antwort:

Wie wird sich Commerzbank jetzt weiter entwickeln? Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Anleger lieber verkaufen? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen Commerzbank-Analyse.

Commerzbank: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...